Украина борется за безопасность всей Европы — речь президента Грузии

Грузия понимает, в каких условиях живет Украина — выступление Зурабишвили на Саммите мира
Грузия понимает, в каких условиях сейчас находится Украина из-за российского вторжения. В то же время страна также обеспокоена ядерной безопасностью в мире.
Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили на Саммите мира в Швейцарии в субботу, 15 июня.
Позиция Грузии на Саммите мира 15 июня
Зурабишвили подчеркнула, что Украина борется за безопасность всей Европы и даже больше. В то же время Грузия полностью понимает условия, в которых живет Украина уже более двух лет из-за полномасштабного вторжения России.
"Украина борется за ценности демократии и за восстановление принципа верховенства права. Грузия также имеет этот опыт: до Бучи была Абхазия, а до войны в Украине была война России против Грузии. И до оккупации украинских территорий были оккупированы грузинские", — сказала она.
Кроме того, страна разделяет обеспокоенность по поводу ядерной безопасности в мире.
Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд заявил, что помощь украинцам в трудные времена "отражают долгосрочную позицию" его Королевства.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что следующей целью России после Украины может быть восточная Азия.
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