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Грузия понимает, в каких условиях живет Украина — выступление Зурабишвили на Саммите мира

15 июня 2024 21:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина борется за безопасность всей Европы — речь президента Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Грузия понимает, в каких условиях сейчас находится Украина из-за российского вторжения. В то же время страна также обеспокоена ядерной безопасностью в мире.

Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили на Саммите мира в Швейцарии в субботу, 15 июня.

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Зурабишвили подчеркнула, что Украина борется за безопасность всей Европы и даже больше. В то же время Грузия полностью понимает условия, в которых живет Украина уже более двух лет из-за полномасштабного вторжения России.

"Украина борется за ценности демократии и за восстановление принципа верховенства права. Грузия также имеет этот опыт: до Бучи была Абхазия, а до войны в Украине была война России против Грузии. И до оккупации украинских территорий были оккупированы грузинские", — сказала она.

Кроме того, страна разделяет обеспокоенность по поводу ядерной безопасности в мире.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд заявил, что помощь украинцам в трудные времена "отражают долгосрочную позицию" его Королевства.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что следующей целью России после Украины может быть восточная Азия.

саммит мира
оккупация
война в Украине
Россия
Грузия
Саломе Зурабишвили

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