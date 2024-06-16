Президентка Швейцарії визначила ключові аспекти комюніке Саміту миру

Президентка Швейцарії заявила про спільне бачення миру в Україні після Глобального саміту
Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила про спільне бачення миру в Україні після Глобального саміту у Швейцарії. За її словами, у комюніке визначено чіткі рамки.
Про це Віола Амгерд заявила під час виступу на Саміті миру у неділю, 16 червня.
Комюніке Саміту миру
"Це конкретні цілі, які ми поставили перед собою, і до яких ми всі будемо прагнути", — заявила президентка Швейцарії.
Вона наголосила, що досягненням є те, що ця конференція відбулася на високому рівні та за широкої підтримки.
"Тепер ця стартова позиція має бути використана. Справедливий і довготривалий мир в Україні має фундаментальне значення для людей в зонах бойових дій. І для всіх тих, хто безпосередньо постраждав від наслідків війни. Для всього світу міжнародні відносини повинні базуватися на правилах на міжнародному праві та на статуті та на статуті організації Об'єднаних націй", — зазначила Амгерд.
Президентка додала, що Швейцарія продовжуватиме відігравати активну роль у процесі досягнення мору в Україні — прихильність залишається незмінною.
Нагадаємо, підсумки Саміту миру у Швейцарії є важливим кроком на складному шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Питання, які обговорювалися, мають велике значення для багатьох країн.
Раніше Офіс президента України оприлюднив повний текст ухваленого комюніке Саміту миру у Швейцарії. Він містить заклик до Росії непорушно слідувати законам ООН.
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