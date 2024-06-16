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Президентка Швейцарії заявила про спільне бачення миру в Україні після Глобального саміту

16 червня 2024 17:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президентка Швейцарії визначила ключові аспекти комюніке Саміту миру
Президентка Швейцарії Віола Амгерд. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила про спільне бачення миру в Україні після Глобального саміту у Швейцарії. За її словами, у комюніке визначено чіткі рамки.

Про це Віола Амгерд заявила під час виступу на Саміті миру у неділю, 16 червня.

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Комюніке Саміту миру

"Це конкретні цілі, які ми поставили перед собою, і до яких ми всі будемо прагнути", — заявила президентка Швейцарії.

Вона наголосила, що досягненням є те, що ця конференція відбулася на високому рівні та за широкої підтримки. 

"Тепер ця стартова позиція має бути використана. Справедливий і довготривалий мир в Україні має фундаментальне значення для людей в зонах бойових дій. І для всіх тих, хто безпосередньо постраждав від наслідків війни. Для всього світу міжнародні відносини повинні базуватися на правилах на міжнародному праві та на статуті та на статуті організації Об'єднаних націй", — зазначила Амгерд. 

Президентка додала, що Швейцарія продовжуватиме відігравати активну роль у процесі досягнення мору в Україні — прихильність залишається незмінною.

Нагадаємо, підсумки Саміту миру у Швейцарії є важливим кроком на складному шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Питання, які обговорювалися, мають велике значення для багатьох країн.

Раніше Офіс президента України оприлюднив повний текст ухваленого комюніке Саміту миру у Швейцарії. Він містить заклик до Росії непорушно слідувати законам ООН.

Україна
Швейцарія
Саміт Миру у Швейцарії
саміт
війна

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