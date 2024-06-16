Комюніке Глобального саміту миру у Швейцарії — повний текст

Засідання Саміту миру. Фото: Michael Buholzer/REUTERS

Офіс президента України оприлюднив повний текст ухваленого комюніке Глобального саміту миру у Швейцарії. Він містить заклик до Росії непорушно слідувати законам ООН.

Повний текст з'явився на офіційному сайті президента України.

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Документ містить наступні ключові тези:

усі військовополонені мають бути звільнені шляхом обміну "усіх на всіх";

в Україну мають бути повернуті усі затримані цивільні особи, а також переміщені українські діти;

Запорізька АЕС має працювати під контролем України та МАГАТЕ, а використання ядерної зброї неприпустиме;

Україні необхідно забезпечити доступ до морських портів Чорного та Азовського морів;

продовольчу безпеку не можна використовувати як зброю;

Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатись третім країнам;

усі країни мають підтвердити відданість територіальній цілісності та суверенітету всіх держав у межах міжнародно визнаних кордонів.

Скриншот декларації Саміту миру, сторінка 1. Джерело: Офіс президента України

Скриншот декларації Саміту миру, сторінка 2. Джерело: Офіс президента України

Скриншот декларації Саміту миру, сторінка 3. Джерело: Офіс президента України

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що спільну декларацію Глобального саміту миру оголосять під час закриття пленарного засідання.

Водночас агенція Reuters показала текст підсумкового комюніке, в якому зазначено, що ядерна зброя неприпустима, Запорізька АЕС має повернутися під контроль України, вільний доступ до морських портів, звільнення усіх військовополонених та повернення депортованих дітей.