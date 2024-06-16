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Саммит мира — Офис президента обнародовал полный текст принятого коммюнике

16 июня 2024 16:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии — полный текст
Заседание Саммита мира. Фото: Michael Buholzer/REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Офис президента Украины обнародовал полный текст принятого коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии. Он содержит призыв к России нерушимо следовать законам ООН.

Полный текст появился на официальном сайте президента Украины.

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Документ содержит следующие ключевые тезисы :

  • все военнопленные должны быть уволены путем обмена "всех на всех";
  • в Украину должны быть возвращены задержанные гражданские лица, а также перемещены украинские дети;
  • Запорожская АЭС должна работать под контролем Украины и МАГАТЭ, а использование ядерного оружия недопустимо;
  • Украине необходимо обеспечить доступ к морским портам Черного и Азовского морей;
  • продовольственную безопасность нельзя использовать как оружие;
  • Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться третьим странам;
  • все страны должны подтвердить приверженность территориальной целостности и суверенитету всех государств в пределах международно признанных границ.
саммит мира документ
Скриншот декларации Саммита мира, страница 1. Источник: Офис президента Украины
саммит мира документ
Скриншот декларации Саммита мира, страница 2. Источник: Офис президента Украины
саммит мира декларация 2024
Скриншот декларации Саммита мира, страница 3. Источник: Офис президента Украины

Напомним, ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что совместную декларацию Глобального саммита мира объявят во время закрытия пленарного заседания.

В то же время агентство Reuters показало текст итогового коммюнике, в котором указано, что ядерное оружие недопустимо, Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины, свободный доступ к морским портам, освобождение всех военнопленных и возвращение депортированных детей.

Саммит Мира в Швейцарии
Швейцария
продовольствие
Россия
Украина
ЗАЭС
ООН
пленные
МАГАТЭ

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