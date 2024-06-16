Коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии — полный текст

Саммит мира — Офис президента обнародовал полный текст принятого коммюнике
Офис президента Украины обнародовал полный текст принятого коммюнике Глобального саммита мира в Швейцарии. Он содержит призыв к России нерушимо следовать законам ООН.
Полный текст появился на официальном сайте президента Украины.
Главное из коммюнике Глобального саммита мира
Документ содержит следующие ключевые тезисы :
- все военнопленные должны быть уволены путем обмена "всех на всех";
- в Украину должны быть возвращены задержанные гражданские лица, а также перемещены украинские дети;
- Запорожская АЭС должна работать под контролем Украины и МАГАТЭ, а использование ядерного оружия недопустимо;
- Украине необходимо обеспечить доступ к морским портам Черного и Азовского морей;
- продовольственную безопасность нельзя использовать как оружие;
- Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться третьим странам;
- все страны должны подтвердить приверженность территориальной целостности и суверенитету всех государств в пределах международно признанных границ.
Напомним, ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что совместную декларацию Глобального саммита мира объявят во время закрытия пленарного заседания.
В то же время агентство Reuters показало текст итогового коммюнике, в котором указано, что ядерное оружие недопустимо, Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины, свободный доступ к морским портам, освобождение всех военнопленных и возвращение депортированных детей.
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