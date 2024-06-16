Президент Швейцарии определила ключевые аспекты коммюнике Саммита мира

Президент Швейцарии Виола Амгерд. Фото: скриншот с видео

Президент Швейцарии Виола Амгерд заявила о совместном видении мира в Украине после Глобального саммита в Швейцарии. По ее словам, в коммюнике определены четкие рамки.

Об этом Виола Амгерд заявила во время выступления на Саммите мира в воскресенье, 16 июня.

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Коммюнике Саммита мира

"Это конкретные цели, которые мы поставили перед собой, и к которым мы все будем стремиться", — заявила президент Швейцарии.

Она подчеркнула, что достижением является то, что эта конференция состоялась на высоком уровне и при широкой поддержке.

"Теперь эта стартовая позиция должна быть использована. Справедливый и долговременный мир в Украине имеет фундаментальное значение для людей в зонах боевых действий. И для всех тех, кто непосредственно пострадал от последствий войны. Для всего мира международные отношения должны базироваться на правилах на международном праве и на уставе и на уставе организации Объединенных наций", — отметила Амгерд.

Президент добавила, что Швейцария будет продолжать играть активную роль в процессе достижения моря в Украине — благосклонность остается неизменной.

Напомним, итоги Саммита мира в Швейцарии являются важным шагом на сложном пути к справедливому и продолжительному миру в Украине. Обсуждаемые вопросы имеют большое значение для многих стран.

Ранее Офис президента Украины обнародовал полный текст принятого коммюнике Саммита мира в Швейцарии. Он содержит призыв к России нерушимо следовать законам ООН.