Саміту миру у Швейцарії — уряд країни відреагував на спільне комюніке

Засідання Саміту миру. Фото: Офіс президента

Підсумки Саміту миру у Швейцарії є важливим кроком на складному шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Питання, які обговорювалися під час саміту, мають велике значення для багатьох країн.

Про це повідомила пресслужба Федеральної ради Швейцарії у неділю, 16 червня.

Читайте також:

Що кажуть в уряді Швейцарії про Саміт миру

В уряді Швейцарії зазначають, що під час завершення Саміту миру переважна більшість країн-учасниць узгодили спільне комюніке.

"Підсумки саміту в Бюргенштоку ознаменували перший важливий крок на складному шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Обговорення було зосереджено на трьох темах: ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарні питання. Ці теми сприяють зміцненню довіри між сторонами конфлікту, оскільки угода в цих сферах була б вигідною для обох сторін", — йдеться у повідомленні.

У Швейцарії наголошують, що це питання, які обговорювалися під час саміту, мають велике значення для багатьох країн.

"Частково через їхню географічну близькість, частково тому, що вони самі торкнулися або зазнали впливу цих проблем і можуть поділитися своїм досвідом", — зазначили в уряді.

Президентка країни Віола Амгерд і Федеральний радник Ігнаціо Кассіс, голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, високо оцінили співпрацю з державами-учасницями та висловили подяку міжнародним партнерам і всім, хто сприяв безперебійному проведенню заходу.

Раніше Офіс президента України оприлюднив повний текст ухваленого комюніке Саміту миру у Швейцарії. Він містить заклик до Росії непорушно слідувати законам ООН.

Водночас Президент Володимир Зеленський анонсував другий Саміт миру. За його словами, це станеться, коли план дій щодо миру буде узгоджений.

Також глава держави провів зустріч з прем'єр-міністром Данії. Вони поговорили про передачу Києву літаків F-16.

А з президентом республіки Кот-д’Івуар Зеленський обговорив продовольчу безпеку світу.