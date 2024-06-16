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В Правительстве Швейцарии прокомментировали итоги Саммита мира

16 июня 2024 16:47
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Саммита мира в Швейцарии — правительство страны отреагировало на совместное коммюнике
Заседание Саммита мира. Фото: Офис президента
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Итоги Саммита мира в Швейцарии являются важным шагом на сложном пути к справедливому и продолжительному миру в Украине. Вопросы, которые обсуждались на саммите, имеют большое значение для многих стран.

Об этом сообщила пресс-служба Федерального совета Швейцарии в воскресенье, 16 июня.

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В правительстве Швейцарии отмечают, что во время завершения Саммита мира подавляющее большинство стран-участниц согласовали совместное коммюнике.

"Итоги саммита в Бюргенштоке ознаменовали первый важный шаг на сложном пути к справедливому и длительному миру в Украине. Обсуждение было сосредоточено на трех темах: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарные вопросы. Эти темы способствуют укреплению доверия между сторонами конфликта, поскольку соглашение в этих областях была бы выгодна обеим сторонам", — говорится в сообщении.

В Швейцарии подчеркивают, что вопросы, которые обсуждались во время саммита, имеют большое значение для многих стран.

"Частично из-за их географической близости, отчасти потому, что они сами подверглись или испытали влияние этих проблем и могут поделиться своим опытом", — отметили в правительстве.

Президент страны Виола Амгерд и Федеральный советник Игнацио Кассис, глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, высоко оценили сотрудничество с государствами-участниками и выразили благодарность международным партнерам и всем, кто способствовал бесперебойному проведению мероприятия.

Ранее Офис президента Украины обнародовал полный текст принятого коммюнике Саммита мира в Швейцарии . Он содержит призыв к России нерушимо следовать законам ООН.

В то же время, Президент Владимир Зеленский анонсировал второй Саммит мира. По его словам, это произойдет, когда план действий по миру будет согласован.

Также глава государства провел встречу с премьер-министром Дании. Они побеседовали о передаче Киеву самолетов F-16.

А с президентом республики Кот-д’Ивуар Зеленский обсудил продовольственную безопасность мира.

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Саммит Мира в Швейцарии
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