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Президент Фінляндії просить Китай тиснути на Росію, — Yle

16 червня 2024 12:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Фінляндія просить Китай тиснути на Москву — з якою метою
Александер Стубб та Володимир Зеленський. Фото: YLE/EPA-EFE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент Фінляндії Александер Стубб закликав Китай здійснити головну роль для припинення війни в Україні. За його словами, лише в Пекіні можуть вплинути на російського президента Володимира Путіна, аби той припинив війну.

Слова глави скандинавської країни наводить фінська телерадіокомпанія Yle у суботу, 15 червня.

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Фінляндія просить Китай тиснути на Путіна

Як повідомляє мовник, фінський президент заявив, що якщо у Швейцарії ніхто не буде говорити про мир, то він ніколи не настане.

"Я наполегливо звертаюся до Китаю з шанобливим закликом вплинути на Путіна, аби він поклав кінець цій війні", — сказав він у своїй заяві.

Стубб додав, що пропозиції Кремля, які пролунали напередодні Саміту миру у Швейцарії, не мають нічого спільного із закінченням війни. Водночас він наголосив на важливості глобального Півдня щодо досягнення глобального миру.

"Тут знаходяться делегації з країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу. Це дає надію всім нам, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю важливим підкреслити, щоб мир настав на умовах України", — заявив фінський президент.

Ключові заяви учасників Саміту миру — головні новини

Нагадаємо, під час першого засідання Саміту миру президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія діє не самостійно, а використовує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який сприяє Пуітну.

Також президентка Грузі ї Саломе Зурабішвілі сказала, що розуміє, в яких умовах наразі знаходиться Ук раїна через російське вторгнення, та водночас грузинську лідерку турбує ядерна безпека у світі.      

Водночас міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал Бін Фархан Аль-Сауд зазначив, що його країна має "гарні взаємини" і з Україною, і з Росією, тому королівство теж братиме участь в організації процесу припинення війни, та надаватиме Україні гуманітарну та медичну допомогу.

Україна
Китай
Фінляндія
Саміт Миру у Швейцарії
війна в Україні
Росія
переговори

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