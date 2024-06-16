Александер Стубб и Владимир Зеленский. Фото: YLE/EPA-EFE

Президент Финляндии Александер Стубб призвал Китай осуществить главную роль для прекращения войны в Украине. По его словам, только в Пекине могут повлиять на российского президента Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну.

Слова главы скандинавской страны приводит финская телерадиокомпания Yle в субботу, 15 июня.

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Как сообщает вещатель, финский президент заявил, что если в Швейцарии никто не будет говорить о мире, то он никогда не наступит.

"Я настойчиво обращаюсь в Китай с уважительным призывом повлиять на Путина, чтобы он положил конец этой войне", — сказал он в своем заявлении.

Стубб добавил, что предложения Кремля, прозвучавшие накануне Саммита мира в Швейцарии, не имеют ничего общего с окончанием войны. В то же время он отметил важность глобального Юга относительно достижения глобального мира.

"Здесь находятся делегации из стран Латинской Америки, Африки, Азии и особенно Ближнего Востока. Это дает надежду всем нам, что мы сможем выйти на путь мира, и я считаю важным подчеркнуть, чтобы мир наступил на условиях Украины", — заявил финский президент.

Ключевые заявления участников Саммита мира — главные новости

Напомним, во время первого заседания Саммита мира президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия действует не самостоятельно, а использует самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, способствующего Пуитну.

Также президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что понимает, в каких условиях сейчас находится Ук страна из-за российского вторжения, и в то же время грузинского лидера беспокоит ядерная безопасность в мире.

В то же время министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бин Фархан Аль-Сауд отметил, что у его страны "хорошие отношения" и с Украиной, и с Россией, поэтому королевство тоже будет участвовать в организации процесса прекращения войны, и будет оказывать Украине гуманитарную и медицинскую помощь.