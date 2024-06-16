Саммит мира завершился – какие заявления прозвучали на конференции

Участники Саммита мира. Фото: ОП

В швейцарском городе Бургеншток 15-16 июня прошел Глобальный саммит мира. В нем приняли участие 101 страна и международная организация, из которых 57 представляли президенты и премьер-министры.

Новини.LIVE собрали важнейшие заявления представителей стран и организаций, прозвучавших на саммите.

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Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня

На международной встрече от имени Украины присутствовали:

Президент Украины Владимир Зеленский;

руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители Игорь Брусило, Игорь Жовква и Николай Точицкий;

министр экономики Украины Юлия Свириденко;

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Так, Украина не ставила своей целью решить все проблемы на этом саммите, а делегация сконцентрировалась на следующих трех позициях:

ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

освобождение пленных.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время второго саммита мира могут начаться переговоры с Россией.

Это произойдет в случае, если Кремль не будет выдвигать условия об уступках суверенитета и территориальной целостности Украины. Ермак подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие уступки.

Во время выступления Зеленский заявил, что Россия не присутствует на конференции из-за того, что она не заинтересована в мире. Также он отметил, что еще не присоединившиеся страны могут это сделать на следующих этапах работы Саммита мира.

А президент Швейцарии Виола Амхерд высказалась, что мирный процесс "немыслим" без участия России, поскольку долгосрочное решение должно включать обе стороны.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что нельзя допустить заморозки войны в Украине. Он считает, что это может привести к повторной агрессии России. В то же время, страна-агрессор могла бы остановить войну в любой момент, просто выведя войска с украинских территорий.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заметил, что следующей целью России могут быть страны Восточной Азии. Поэтому было подписано соглашение с Украиной о продлении поддержки.

Также президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна понимает условия, в которых уже более двух лет находятся украинцы. Она подчеркнула, что Украина борется за безопасность всей Европы и даже больше.

А лидер Польши Анджей Дуда высказался об использовании Россией территории Беларуси как полигона.

"Лукашенко не только позволил россиянам напасть на Украину с территории Беларуси, а также организовал ряд гибридных атак против своих западных соседей", — сказал он.

Дуда подчеркнул, что Украина имеет полное право защищаться от агрессора любым способом, разрешенным международным правом.

Кроме того, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о готовности предоставить Украине новый вооруженный пакет помощи. Он подверг критике действия Путина и считает, что тот не показывает положительных признаков стремления к миру.

Первый день Глобального саммита мира завершился провозглашением украинского патриотического лозунга "Слава Украине! Героям Слава!".

Затем Зеленский провел встречу с Президентом Кении Уильямом Руто, во время которой они обсудили продовольственную безопасность. В частности, речь шла о проектах в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции и возможном участии Кении в создании хабов для украинского зерна в портах Африки.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стерепро, выступая на пленарном заседании второго дня саммита, заявил о выделении Украине около 74 млн долларов на помощь в ремонте энергетики. Также он анонсировал участие страны во втором Саммите мира.

А с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен украинский лидер обсудил ход подготовки к передаче датских истребителей F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что мир в Украине возможен только при условии полного вывода российских войск.

Китай и Бразилия предложили Украине "сузить разногласия" с Россией, чтобы достичь мира. На это предложение остро отреагировал украинский президент и подчеркнул, что война — это не разногласия. Также Зеленский убежден, что в случае участия России в саммите некоторые страны даже не хотели бы пожать им руку.

По его мнению, международная помощь Украине не ослабевает, поскольку были приняты ряд пакетов от США, Великобритании и нордических стран — их просто нужно дождаться. О поддержке также свидетельствует количество стран, принявших участие в Глобальном саммите мира.

Относительно международных отношений с Саудовской Аравией он отметил, что встреча с представителем королевства состоится, вероятно, на следующем саммите.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время речи на саммите добавила, что Россия не настроена на окончание войны, о чем свидетельствуют требования по капитуляции Украины и отказе от собственных территорий.

На завершении конференции Зеленский сказал, что Минские соглашения помогли России совершить полномасштабное вторжение в Украину. По его мнению, теперь Путин снова пытается заморозить конфликт, чтобы подготовить новых бойцов и технику для войны.

Издание Reuters обнародовало текст итогового коммюнике Саммита мира, в котором отмечается, что ядерное оружие недопустимо, а Запорожская АЭС должна вернуться под контроль Украины.

В документе освещаются позиции о свободном доступе к морским портам, освобождении всех военнопленных и возвращении депортированных украинских детей из России.

Известно, что поддержали его представители 80 стран и четырех организаций. Среди стран, не подписавших декларацию, есть шестеро из G20: Бразилия, Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, Индия и Индонезия. Также входят Армения, Бахрейн, Таиланд, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Колумбия и Ватикан.

Страны, подписавшие коммюнике. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Зеленский подчеркнул, что документ остается открытым к подписанию "каждому уважающему Статут ООН".

Участники конференции договорились продолжить работу на уровне советников и министров в формате специальных встреч.

Напомним, Зеленский ответил, когда состоится второй Саммит мира. По его словам, это произойдет, когда план действий по миру будет согласован.

Также мы писали, что Президент ответил на провокационный вопрос представителя Китая на Саммите мира. Он спросил, Пекин является врагом Киева или партнером.

Кроме того, он назвал единственную возможность существования Украины. По его мнению, это окончание русской войны. Также Зеленский ответил на вопрос об усталости от войны: по его мнению, речь идет о выживании Украины.

А президент Швейцарии Виола Амгерд заявила о совместном видении мира в Украине после Глобального саммита в Швейцарии. По ее словам, в коммюнике определены четкие рамки.

Президент Финляндии Александер Стубб по просьбе Китая осуществить главную роль для прекращения войны в Украине. Он считает, что только в Пекине могут повлиять на Путина.

После второго пленарного заседания саммита украинский лидер анонсировал встречу в одной из стран по ядерной безопасности. По его словам, этот вопрос будет решаться по дипломатическому пути.