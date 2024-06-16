Зеленський після Саміту миру повідомив, як повинна закінчитися війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після проведення Глобального саміту миру у Швейцарії протягом 15-16 червня. Він подякував лідерам та державам, які з Україною на шляху до завершення війни.

Про це глава держави заявив у Telegram.

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Заява Зеленського після Саміту миру

"Ми маємо зупинити цю війну", — наголосив Зеленський.

За його словами, це повинно відбутися на основі Статуту ООН, поваги до міжнародного права, справедливих інтересів українського народу, ідеї про безперечну цінність людського життя, а не війни.

"Я дякую всім лідерам, державам, які з Україною на цьому шляху!" — додав глава держави.

Нагадаємо, український лідер відповів, коли відбудеться другий Саміт миру. За його словами, це станеться, коли план дій щодо миру буде узгоджений.

Також Зеленський на Саміті миру у Швейцарії відповів на питання щодо втоми України від війни. Він заявив, що йдеться про виживання.