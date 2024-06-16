Зеленский после Саммита мира сообщил, как должна закончиться война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление после проведения Глобального саммита мира в Швейцарии 15-16 июня. Он поблагодарил лидеров и государства, которые с Украиной на пути к завершению войны.

Об этом глава государства заявил в Telegram.

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Заявление Зеленского после Саммита мира

"Мы должны остановить эту войну", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, это должно произойти на основе Устава ООН, уважения международного права, справедливых интересов украинского народа, идеи о бесспорной ценности человеческой жизни, а не войны.

"Я благодарю всех лидеров, государства, которые с Украиной на этом пути!" — добавил глава государства.

Напомним, украинский лидер ответил, когда состоится второй Саммит мира. По его словам, это произойдет, когда план действий по миру будет согласован.

Также Зеленский на Саммите мира в Швейцарии ответил на вопрос об усталости Украины от войны. Он заявил, что речь идет о выживании.