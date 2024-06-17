Работа после Саммита мира — Зеленский рассказал о планах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский рассказал, что будет делать Украину после проведения Глобального саммита мира в Швейцарии. По его словам, сейчас никаких пауз не должно быть.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в понедельник, 17 июня.

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Зеленский провел совещание по итогам саммита мира и подготовки следующих шагов. Он отметил, что Украина сделала первый ощутимый шаг к миру – в беспрецедентном единстве стран мира.

"Это успех Украины, что впервые в нашей истории столько лидеров, государств собрались ради Украины и ради мира. Спасибо каждому, кто был представлен на Саммите. Но мир — это всегда путь. Нужны новые шаги. И они будут. И мы уже готовим. Спасибо нашей команде", — отметил глава государства.

Он говорит, что Украина готовит присоединение государств к итоговому коммюнике Саммита, работу групп по пунктам Формулы мира, чтобы государства могли объединиться ради четкой конкретики, тех решений и планов, которые реально будут возвращать безопасность.

"Фактически сейчас уже имеем предварительный график работы на летние месяцы. Темп сбавлять мы не будем. Коммуникацию с партнерами будем сохранять такой же активной, как и раньше. Украина никогда не хотела этой войны и естественно, что больше всего стремится к справедливому миру. И видим, что это возможно. Приближаем мир", — отметил украинский лидер.

Он поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине. Также Зеленский отметил, что гордится каждым, кто бьется ради страны и работает ради государства.

Напомним, Зеленский обратился к украинцам. Украинский лидер поблагодарил воинов, защищающих свободу государства, и тех, кто помогает Украине.

Также в швейцарском городе Бургеншток в течение 15-16 июня прошел Глобальный саммит мира. В нем приняли участие 101 страна и международная организация, из которых 57 представляли президенты и премьер-министры.