Саміт перших леді та джентельменів - що анонсувала Олена Зеленська

Пресконференція Олени Зеленської. Фото: Новини.LIVE

Перша леді України Олена Зеленська збирає вже четвертий за рахунком Саміт перших деді та джентельменів, який відбудеться в Києві. Цьогоріч він пройде 12 вересня.

На пресконференції дружина президента оголосила цьогорічну тему, передає Новини.LIVE.

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Саміт перших леді та джентельменів

"Коли ми обирали тему четвертого саміту, то підходили не тільки стратегічно, а й тактично. Бо стратегічно ми завжди маємо отримувати повагу світу, маємо бути в полі зору і на порядку денному наших партнерів, особливо на тлі розмов про втому від України та нашої війни. Ми не можемо цього допустити, тому тема має бути такою, щоб Україна була всередині. У той самий час ми не маємо втратити увагу і зацікавленість колег, тому тема має бути близька і для них. Авжеж, безпека дітей і дитинство — це тема, яка буде гаряча завжди", — сказала Зеленська.

Отже, темою цьогорічного саміту обрали безпеку дітей. Обговорять загрози та виклики, з якими діти стикаються удома, в школі та в інтернеті. Головна панель буде присвячена дітям у збройних конфліктах.

Безпека дітей

Загалом на саміті підніматимуться теми як фізичної, так і психологічної безпеки. Зокрема, мова буде йти про різні категорії дітей: кого вивезла росія, хто перебуває в окупації, хто втратив родину, чия сім'я на межі бідності тощо.

На пресконференції також були присутні профільні міністри — соціальної політики Оксана Жолнович, закордонних справ Дмитро Кулеба та освіти та науки Оксен Лісовий. Вони окреслили головні очікування від саміту перших Леді та Джентельменів.

Вони планують обговорити з міжнародними партнерами:

підтримку родин, щоб допомогти їм вийти з бідності;

підтримку дітей, які втратили батьків4

матеріальне забезпечення шкіл та дітей (наприклад, книгами і планшетами для онлайн-навчання)4

безпеку у віртуальному вимірі тощо.

Додамо, що під час першого Саміту у 2021 році було започатковано міжнародну платформу для розв'язання гуманітарних проблем. Відтак, вдалося зібрати гроші на медичне забезпечення для лікарень та придбати автомобілі швидкої допомоги. Цьогоріч очікується, що буде зібрано кошти для покращення освіти для дітей в Україні.

Нагадаємо, у Швейцарії відбувся Саміт миру. 101 делегація, з яких 92 країни зі всіх світових континентів, приїхали минулими вихідними до швейцарського міста Бюргеншток.