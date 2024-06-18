Саммит первых леди и джентельменов - что анонсировала Елена Зеленская

Пресс-конференция Елены Зеленской. Фото: Новини.LIVE

Первая леди Украины Елена Зеленская собирает уже четвертый по счету Саммит первых леди и джентельменов, который состоится в Киеве. В этом году он пройдет 12 сентября.

На пресс-конференции жена президента объявила тему, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Саммит первых леди и джентельменов

"Когда мы выбирали тему четвертого саммита, то подходили не только стратегически, но и тактически. Потому что стратегически мы всегда должны получать уважение мира, должны быть в поле зрения и в повестке дня наших партнеров, особенно на фоне разговоров об усталости от Украины и нашей войны. Мы не можем этого допустить, поэтому тема должна быть такой, чтобы Украина была внутри. В то же время, мы не должны потерять внимание и интерес коллег, поэтому тема должна быть близка и для них. Конечно, безопасность детей и детство — это тема, которая будет горячей всегда", — сказала Зеленская.

Итак, темой саммита этого года избрали безопасность детей. Обсудят угрозы и вызовы, с которыми дети сталкиваются дома, в школе и интернете. Главная панель будет посвящена детям в вооруженных конфликтах.

Безопасность детей

На саммите будут подниматься темы как физической, так и психологической безопасности. В частности, речь будет идти о разных категориях детей: кого вывезла россия, кто находится в оккупации, кто потерял семью, чья семья на грани бедности и т.д.

На пресс-конференции также присутствовали профильные министры — социальной политики Оксана Жолнович, иностранных дел Дмитрий Кулеба и образования и науки Оксен Лисовой. Они наметили главные ожидания от саммита первых Леди и Джентельменов.

Они планируют обсудить с международными партнерами:

поддержку семей, чтобы помочь им выйти из бедности;

поддержку детей, потерявших родителей;

материальное обеспечение школ и детей (например, книгами и планшетами для онлайн обучения);

безопасность в виртуальном измерении и т. д.

Добавим, что во время первого Саммита в 2021 году была начата международная платформа для решения гуманитарных проблем. Следовательно, удалось собрать деньги на медицинское обеспечение для больниц и приобрести автомобили скорой помощи. В этом году ожидается, что будут собраны средства для улучшения образования для детей в Украине.

Напомним, в Швейцарии состоялся Саммит мира. 101 делегация, из которых 92 страны со всех мировых континентов, приехали в минувшие выходные в швейцарский город Бюргеншток.