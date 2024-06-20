Зеленский рассказал о результатах Глобального саммита мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский на Глобальном саммите мира. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги прошедшего 15-16 июня в Швейцарии Глобального саммита мира. Он подчеркнул, что его участники согласовали ряд фундаментальных принципов мирного сосуществования государств и народов.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 20 июня.

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"Мир способен остановить любого агрессора и восстановить справедливый мир с соблюдением всех принципов реальной международной безопасности", — заявил Зеленский.

Он добавил, что осуществить это возможно только тогда, когда мир действует в единстве и в соответствии с целями и принципами Устава ООН. По словам главы государства, именно такой путь к миру предложила Украина, и он находит все больше сторонников среди других государств и их лидеров.

"В первом Саммите мира приняли участие 101 государство и международная организация. Были представители всех частей мира — Африки, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии, Тихоокеанского региона и Австралии, Северной Америки", — напомнил президент.

Зеленский подчеркнул, что очень важно для справедливого мира то, что все участники Саммита поддержали территориальную целостность государств как один из фундаментальных принципов сожительства народов.

"Поддерживая безопасность для одного в мире, мир защищает каждого от агрессий", — подчеркнул президент.

Также украинский лидер поблагодарил все государства и их руководителей, способствовавших подготовке первого Саммита мира.

"И мы уже начали двигаться ко второму Саммиту мира — следующие недели и месяцы будут наполнены конкретной подготовительной работой. Спасибо всем, кто помогает!" — резюмировал Зеленский.

Напомним, в Швейцарии состоялся Саммит мира. 101 делегация, из которых 92 страны со всех мировых континентов, приехали в минувшие выходные в швейцарский город Бюргеншток.

Ранее мы сообщали, что первая леди Украины Елена Зеленская собирает уже четвертый по счету Саммит первых деди и джентельменов, который состоится в Киеве. В этом году он пройдет 12 сентября.