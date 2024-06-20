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Зеленський доручив уряду зробити сонячні панелі доступними для українців

20 червня 2024 20:09
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Відключення світла — Зеленський заохочує встановлювати сонячні панелі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 20 червня, Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

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За словами Зеленського на Ставці доповідали, зокрема, очільники енергокомпаній. 

"Доручив уряду негайно представити програму для стимулювання в Україні встановлення сонячної генерації та накопичувачів енергії, максимально сприятливу програму", — сказав він.

Президент зазначив, що це має бути аналог програми "5-7-9", але відсоток — нуль річних у гривні для громадян.

Глава держави додав, що альтернативні джерела енергозабезпечення мають бути також на всіх адміністративних будівлях та на об'єктах критичної інфраструктури.

Зеленський наголосив, що треба пришвидшити добудову всіх захисних споруд для енергетики. 

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як нічні обстріли вплинули на відключення світла. Через атаку на об'єкти української енергетики відключень буде більше. 

Також ми писали, що троє українських енергетиків постраждали внаслідок нічних ударів по теплоелектростанції ДТЕК 20 червня, також серйозно пошкоджено обладнання станції. 

Володимир Зеленський
електроенергія
сфера енергетики
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