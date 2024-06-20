Отключение света – Зеленский поощряет устанавливать солнечные панели

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В четверг, 20 июня, Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении .

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По словам Зеленского, на Ставке докладывали, в частности, руководители энергокомпаний.

"Поручил правительству немедленно представить программу для стимулирования в Украине установления солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу",— сказал он.

Президент отметил, что это должен быть аналог программы "5-7-9", но процент — ноль годовых в гривне для граждан.

Глава государства добавил, что альтернативные источники энергообеспечения должны быть также на всех административных зданиях и на объектах критической инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул, что нужно ускорить достройку всех защитных сооружений для энергетики.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, как ночные обстрелы повлияли на отключение света . Из-за атаки на объекты украинской энергетики отключений будет больше.

Также мы писали, что трое украинских энергетиков пострадали в результате ночных ударов по теплоэлектростанции ДТЭК 20 июня, также серьезно повреждено оборудование станции.