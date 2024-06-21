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Более двух тысяч лейтенантов выпустились из военных вузов — Зеленский поздравил молодых офицеров

21 июня 2024 12:57
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Улинец Юлия
редактор
Зеленский поздравил выпускников военных вузов
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В ближайшие недели из украинских военных учебных заведений выпускают более 2 тысяч молодых офицеров, которые должны усилить обороноспособность Украины. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с выпуском молодых офицеров, которые усилят ВСУ.

Поздравление главы государства опубликовала пресс-служба Офиса Президента в пятницу, 21 июня.

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"Сейчас им всем еще предстоит проявить себя, свои качества, свою силу. Еще предстоит вырасти в опыте и званиях. Но не сомневаюсь, что среди них есть те, кто обязательно вырастет из командиров у командующих, кто сейчас благодарен своим наставникам, но и сам обязательно станет наставником для других, когда уже новые поколения украинцев придут учиться быть офицерами", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что уже сейчас ВСУ — сила, которой страна гордится, и они успешно защищают национальную территорию. Однако он отметил, что для достижения еще больших успехов следует внедрять современные практики, повышать технологический уровень и обеспечивать человекоцентрический подход в армии.

"Уже сейчас наши Силы обороны Украины таковы, что мы по праву гордимся нашими воинами и результатами в обороне страны. Но в то же время мы знаем: нужно больше современных практик и умений нашей армии, больше технологичности, больше человекоцентричности. И это будет. Будет обязательно", — подытожил Владимир Зеленский, обращаясь к офицерам высших военных учебных заведений, которые в этом году завершили учебу.

Напомним, накануне Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое было сосредоточено на вопросах энергетической ситуации в Украине. На заседании представили свои доклады премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко, глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев и командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Во время заседания Ставки глава государства поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.

Ранее президент заявил, что до Коммюнике Саммита мира присоединилась еще одна страна и организация. В частности увеличилось представительство Американского континента.

Владимир Зеленский
Офис президента
вузы
ВСУ
военные
защитники
офицеры
выпуск

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