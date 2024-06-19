До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна країна та організація — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У середу, 19 червня, до комюніке Саміту миру приєдналася ще одна країна та організація. Зокрема, збільшилося представництво Американського континенту.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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За словами Зеленського, до комюніке Саміту миру офіційно приєдналася Організація американських держав. Вона об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної. Також документ підтримала острівна держава Антигуа і Барбуда.

"Увесь світ ми сприймаємо як рівних, і в цьому – наша ідеологічна відмінність від Росії в міжнародних відносинах. Ми поважаємо кожну націю, розраховуємо на кожен голос у співпраці між народами. Саме так побудований Статут ООН – щоб усі держави мали значення", — сказав глава держави.

Президент наголосив, що Україна та партнери мають зламати загарбницький погляд Росії на світ.

"Путін же хоче, щоб значення мав тільки він або ще той, кого він сам визначить. Це в Росії типово колоніальний погляд на світ, який ми разом з усіма партнерами маємо зламати", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що комюніке та підготовка до другого Саміту забезпечить справедливе ставлення до України і решти держав.

Нагадаємо, 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбувався перший раунд Саміту миру, який спільно зі Швейцарією організувала Україна.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що до комюніке Саміту миру можуть приєднатися ще кілька країн.