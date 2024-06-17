Комюніке Саміту миру можуть підписати ще кілька країн

Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до комюніке Саміту миру можуть приєднатися ще кілька країн. Також він спростував інформацію про зникнення підписів Іраку та Йорданії.

Про це очільник МЗС сказав в ефірі телемарафону у понеділок, 17 червня.

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Підписи під комюніке Саміту миру

Кулеба зауважив, що декілька країн продовжують вивчати текст комюніке Глобального саміту миру щодо війни в Україні і ухвалюватимуть рішення про ймовірне приєднання. Мова йде, зокрема, про Йорданію — керівництво країни після вивчення додатково повідомить про своє рішення.

За словами голови МЗС, технічно помилково Йорданія та Ірак були включені до списку підписантів. Відомо, що раніше Ірак попереджав, що не буде приєднуватися до декларації з огляду на свої внутрішні питання. А Йорданія не повідомляла про приєднання, але і не відмовлялася.

Міністр пояснив, що інформація про нібито зникнення підпису цих двох країн під комюніке спочатку з'явилася в російських ЗМІ, а потім її поширили у соцмережах.

"Але насправді ситуація трошки інша і ми зараз маємо декілька країн, які продовжують вивчати текст. Вони будуть ухвалювати рішення про приєднання до нього або не приєднання", — зазначив Кулеба.

Він наголосив, що не має сумнівів щодо появи нових підписантів цього спільного комюніке.

Нагадаємо, Індія не підтримала підсумковий документ Саміту миру, бо вважає, що для досягнення миру потрібна взаємодія двох сторін конфлікту.

А президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що на другому Саміті миру може бути присутнім і російський диктатор Володимир Путін.