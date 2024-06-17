Із комюніке Саміту миру в Швейцарії відкликали свої підписи Ірак та Йорданія

Глобальний Саміт миру в Швейцарії. Фото: president.gov.ua

Список країн-підписантів комюніке саміту в Швейцарії скоротився з 80 до 78. Так, свої підписи відкликали Ірак та Йорданія.

Про це свідчить список, оприлюднений Міністерством закордонних справ Швейцарії у неділю, 16 червня.

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Ірак та Йорданія відкликали свої підписи з комюніке

Так, згідно зі списком, з переліку країн-учасників Глобального саміту миру, що підписали комюніке, вийшли Ірак та Йорданія.

Які країни підтримали комюніке. Фото: скриншот

За даними видання "Суспільне", також серед країн, які не підписали документ, Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Ватикан, Індонезія, Колумбія, Лівія та ОАЕ.

Своєю чергою комюніке завірили підписами також чотири організації, серед яких Рада Європи, Єврокомісія, Єврорада та Європарламент.

Підписання комюніке Саміту миру в Швейцарії

Нагадаємо, що в швейцарському Бюргенштоку було підписано комюніке Глобального Саміту миру. Відомо, що 80 країн з 92 учасників погодилися підписати підсумкову декларацію саміту. Водночас Офіс президента оприлюднив повний текст ухваленого комюніке.

Також ми повідомляли, що в неділю, 16 червня, завершився дводенний Глобальний саміт миру. Далі планується проведення другої такої конференції, що може відбутися через п'ять місяців.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський назвав закінчення війни єдиною можливістю існування країни.