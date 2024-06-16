Другий Саміт миру буде — МЗС Швейцарії назвало рамки

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Фото: агенція Reuters

Наступний Саміт миру може відбутися за п'ять місяців. Попередньо, його планують провести до початку президентських виборів у США.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомляє Anews.

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Кассіс зауважив, що провести захід планують до офіційного старту президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. При цьому, як повідомляється під час завершення Саміту світових лідерів у Бюргенштоку так і не було названо наступного місця проведення зустрічі такого рангу.

Глобальний саміт миру — головні події

Нагадаємо, у швейцарському уряді заявили, що підсумки Саміту миру є важливим кроком на складному шляху до справедливого та тривалого миру в Україні, оскільки питання порядку денного мають велике значення для багатьох країн.

За словами президента країни, Віоли Амхерд, досягненням є те, що конференція відбулася на високому рівні та за широкої підтримки, а в ухваленому комюніке визначено чіткі рамки.

А президент України Володимир Зеленський відповів, що другий Саміт миру настане тоді, коли план дій щодо миру буде узгоджений.