Второй Саммит мира будет — МИД Швейцарии назвал рамки

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Фото: агентство Reuters

Следующий Саммит мира может состояться через пять месяцев. Предварительно его планируют провести до начала президентских выборов в США.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, сообщает Anews.

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Кассис отметил, что провести мероприятие планируют к официальному старту президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. При этом, как сообщается во время завершения Саммита мировых лидеров в Бюргенштоке, так и не было названо следующее место проведения встречи такого ранга.

Глобальный саммит мира — главные события

Напомним, в швейцарском правительстве заявили, что итоги Саммита мира являются важным шагом на сложном пути к справедливому и продолжительному миру в Украине, поскольку вопросы повестки дня имеют большое значение для многих стран.

По словам президента страны, Виолы Амхерд, достижением является то, что конференция состоялась на высоком уровне и при широкой поддержке, а в принятом коммюнике определены четкие рамки.

А президент Украины Владимир Зеленский ответил, что второй Саммит мира наступит тогда, когда план действий по миру будет согласован.