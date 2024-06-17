Из коммюнике Саммита мира в Швейцарии отозвали свои подписи Ирак и Иордания

Глобальный саммит мира в Швейцарии. Фото: president.gov.ua

Список стран-подписантов коммюнике саммита в Швейцарии сократился с 80 до 78. Так, свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

Об этом свидетельствует список, обнародованный Министерством иностранных дел Швейцарии в воскресенье, 16 июня.

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Так, согласно списку, из перечня подписавших коммюнике стран-участников Глобального саммита мира вышли Ирак и Иордания.

Какие страны поддержали коммюнике. Фото: скриншот

По данным издания "Суспільне", также среди стран, не подписавших документ, Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индонезия, Колумбия, Ливия и ОАЭ.

В свою очередь коммюнике заверили подписями также четыре организации, среди которых Совет Европы, Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент.

Подписание коммюнике Саммита мира в Швейцарии

Напомним, что в швейцарском Бюргенштоке был подписан коммюнике Глобального Саммита мира. Известно, что 80 стран из 92 участников согласились подписать итоговую декларацию саммита. В то же время Офис президента обнародовал полный текст принятого коммюнике.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 16 июня, завершился двухдневный Глобальный саммит мира. Далее планируется проведение второй такой конференции, которая может состояться через пять месяцев.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал окончание войны единственной возможностью существования страны.