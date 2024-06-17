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Две страны отозвали свои подписи с коммюнике Саммита мира в Швейцарии

17 июня 2024 01:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Из коммюнике Саммита мира в Швейцарии отозвали свои подписи Ирак и Иордания
Глобальный саммит мира в Швейцарии. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Список стран-подписантов коммюнике саммита в Швейцарии сократился с 80 до 78. Так, свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

Об этом свидетельствует список, обнародованный Министерством иностранных дел Швейцарии в воскресенье, 16 июня.

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Так, согласно списку, из перечня подписавших коммюнике стран-участников Глобального саммита мира вышли Ирак и Иордания.

Какие страны подписали коммюнике Саммита мира в Швейцарии
Какие страны поддержали коммюнике. Фото: скриншот

По данным издания "Суспільне", также среди стран, не подписавших документ, Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индонезия, Колумбия, Ливия и ОАЭ.

В свою очередь коммюнике заверили подписями также четыре организации, среди которых Совет Европы, Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент.

Подписание коммюнике Саммита мира в Швейцарии

Напомним, что в швейцарском Бюргенштоке был подписан коммюнике Глобального Саммита мира. Известно, что 80 стран из 92 участников согласились подписать итоговую декларацию саммита. В то же время Офис президента обнародовал полный текст принятого коммюнике.

Также мы сообщали, что в воскресенье, 16 июня, завершился двухдневный Глобальный саммит мира. Далее планируется проведение второй такой конференции, которая может состояться через пять месяцев.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал окончание войны единственной возможностью существования страны.

саммит
Саммит Мира в Швейцарии
война в Украине
Ирак
Украина
війна
декларация
документы

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