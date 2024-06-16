Другий Саміт миру - на конференцію може приїхати Путін

Президентка Швейцарії Віола Ахмерд. Фото: ОП

Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що на другому Саміті миру може бути присутнім і російський диктатор Володимир Путін. Водночас наявність ордера Міжнародного кримінального суду на його арешт не є перешкодою.

Про це Амхерд сказала під час пресконференції у неділю, 16 червня.

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Журналісти запитали у швейцарської лідерки, чи можлива присутність Путіна у країні на другому Саміті миру. Як відомо, минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Кремля через депортацію українських дітей.

Ахмерд відповіла, що можна зробити виняток у випадку, якщо його присутність необхідна для проведення конференції.

"І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду", — зазначила вона.

Також з її думкою погодився міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. За його словами, це можна організувати відповідно до законів країни.

"Це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, ми маємо робити це разом із МКС, але як держава, що приймає, — можемо зробити виняток із цього", — додав він.

Раніше голова МЗС Швейцарії заявив, що планує обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими державами.

А в Офісі Президента заявили, що у майбутньому планується проведення другої такої конференції.