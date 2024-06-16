Обмін всіх на всіх - Лубінець відповів, чи можливо зараз це втілити

Лубінець відповів, чи обговорювалося на Саміті миру питання обміну "всіх на всіх"
У Швейцарії протягом вихідних 15-16 червня відбувся Глобальний саміт миру. На ньому обговорювалося питання обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "всі на всі".
Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі для Ми Україна.
Обмін полоненими з Росією
"Чи обговорювали ми обмін всіх на всіх? Так, обговорювали. Чи реально я зараз бачу передумови для його проведення? Ні, не бачу", — сказав Лубінець.
Він зауважив, що з української сторони робиться абсолютно все, аби такий обмін відбувся й ці процеси проводилися регулярно.
"Щодо військовополонених ми окремо підіймали питання про термінове припинення порушення їх прав і про терміновий доступ представників міжнародних організацій до місць утримання полонених у РФ і на ТОТ. Пропозиції щодо цього надали кілька країн", — наголосив Уповноважений з прав людини.
Нагадаємо, Швейцарія планує обговорити підсумки конференції з Росією, Китаєм та іншими державами, які не були присутні.
А в Офісі Президента пояснили, що буде далі після Саміту миру.
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