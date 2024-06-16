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Лубінець відповів, чи обговорювалося на Саміті миру питання обміну "всіх на всіх"

16 червня 2024 23:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обмін всіх на всіх - Лубінець відповів, чи можливо зараз це втілити
Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Швейцарії протягом вихідних 15-16 червня відбувся Глобальний саміт миру. На ньому обговорювалося питання обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "всі на всі".

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі для Ми Україна.

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"Чи обговорювали ми обмін всіх на всіх? Так, обговорювали. Чи реально я зараз бачу передумови для його проведення? Ні, не бачу", — сказав Лубінець.

Він зауважив, що з української сторони робиться абсолютно все, аби такий обмін відбувся й ці процеси проводилися регулярно.

"Щодо військовополонених ми окремо підіймали питання про термінове припинення порушення їх прав і про терміновий доступ представників міжнародних організацій до місць утримання полонених у РФ і на ТОТ. Пропозиції щодо цього надали кілька країн", — наголосив Уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, Швейцарія планує обговорити підсумки конференції з Росією, Китаєм та іншими державами, які не були присутні.

А в Офісі Президента пояснили, що буде далі після Саміту миру. 

полонені
Саміт Миру у Швейцарії
Дмитро Лубінець
війна в Україні
Росія
військові

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