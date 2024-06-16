Обмен всех на всех - Лубинец ответил, возможно ли сейчас это реализовать

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Укринформ

В Швейцарии в выходные 15-16 июня состоялся Глобальный саммит мира. На нем обсуждался вопрос обмена пленными между Украиной и Россией в формате "все на все".

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии Ми Україна.

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"Обсуждали ли мы обмен всех на всех? Да, обсуждали. Реально ли я сейчас вижу предпосылки для его проведения? Нет, не вижу", — сказал Лубинец.

Он отметил, что с украинской стороны делается абсолютно все, чтобы такой обмен произошел и эти процессы проводились регулярно.

"По поводу военнопленных мы отдельно поднимали вопрос о срочном прекращении нарушения их прав и о срочном доступе представителей международных организаций к местам содержания пленных в РФ и на ВОТ. Предложения по этому поводу предоставили несколько стран", — подчеркнул Уполномоченный по правам человека.

Напомним, Швейцария планирует обсудить итоги конференции с Россией, Китаем и другими государствами, которые не присутствовали.

А в Офисе Президента объяснили, что будет дальше после Саммита мира.