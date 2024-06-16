Второй Саммит мира – на конференцию может приехать Путин

Президент Швейцарии Виола Ахмерд. Фото: ОП

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что на втором Саммите мира может присутствовать и российский диктатор Владимир Путин. В то же время, наличие ордера Международного уголовного суда на его арест не является препятствием.

Об этом Амхерд сказала во время пресс-конференции в воскресенье, 16 июня.

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Журналисты спросили у швейцарского лидера, возможно ли присутствие Путина в стране на втором Саммите мира. Как известно, в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля из-за депортации украинских детей.

Ахмерд ответила, что можно сделать исключение в случае, если его присутствие необходимо для проведения конференции.

"И в случае переговоров о мире в Украине с Россией это было бы как раз таким случаем. Но это должно быть решение правительства", — отметила она.

Также с ее мнением согласился министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. По его словам, это можно организовать в соответствии с законами страны.

"Это возможно в соответствии с нашими законами. Конечно, мы должны делать это вместе с МУС, но как принимающее государство — можем сделать исключение из этого", — добавил он.

Ранее глава МИД Швейцарии заявил, что планирует обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими государствами.

А в Офисе Президента заявили, что в будущем планируется проведение второй конференции.