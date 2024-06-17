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Глобальный саммит мира — Кулеба считает, что коммюнике подпишут еще несколько стран

17 июня 2024 23:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Коммюнике Саммита мира могут подписать еще несколько стран
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что к коммюнике Саммита мира могут присоединиться еще несколько стран. Также он опроверг информацию об исчезновении подписей Ирака и Иордании.

Об этом глава МИД сказал в эфире телемарафона в понедельник, 17 июня.

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Подписи под коммюнике Саммита мира

Кулеба отметил, что несколько стран продолжают изучать текст коммюнике Глобального саммита мира по войне в Украине и будут принимать решение о вероятном присоединении. Речь идет, в частности, о Иордании — руководство страны после изучения дополнительно сообщит о своем решении.

По словам главы МИД, технически ошибочно Иордания и Ирак были включены в список подписантов. Известно, что ранее Ирак предупреждал, что не будет присоединяться к декларации с учетом своих внутренних вопросов. А Иордания не сообщала о присоединении, но и не отказывалась.

Министр пояснил, что информация о якобы исчезновении подписи этих двух стран под коммюнике сначала появилась в российских СМИ, а затем была распространена в соцсетях.

"Но на самом деле ситуация немного другая и мы сейчас имеем несколько стран, которые продолжают изучать текст. Они будут принимать решение о присоединении к нему или не присоединении", — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что не сомневается в появлении новых подписантов этого совместного коммюнике.

Напомним, Индия не поддержала итоговый документ Саммита мира, поскольку считает, что для достижения мира необходимо взаимодействие двух сторон конфликта.

А президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что на втором Саммите мира может присутствовать и российский диктатор Владимир Путин.

Россия
Саммит Мира в Швейцарии
война в Украине
Дмитрий Кулеба
Ирак

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