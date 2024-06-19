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Зеленский сообщил об увеличении количества подписантов коммюнике Саммита мира

19 июня 2024 19:14
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
К коммюнике Саммита мира присоединилась еще одна страна и организация — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В среду, 19 июня, к коммюнике Саммита мира присоединилась еще одна страна и организация. В частности увеличилось представительство Американского континента.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Кто еще присоединился к коммюнике Саммита мира

По словам Зеленского, к коммюнике Саммита мира официально присоединилась Организация американских государств. Она объединяет страны обеих Америки, Северной и Южной. Также документ поддержало островное государство Антигуа и Барбуда.

"Весь мир мы воспринимаем как равных, и в этом — наше идеологическое отличие от России в международных отношениях. Мы уважаем каждую нацию, рассчитываем на каждый голос в сотрудничестве между народами. Именно так построен Устав ООН — чтобы все государства имели значение", — сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина и партнеры должны сломать захватнический взгляд России на мир.

"Путин же хочет, чтобы значение имел только он или еще тот, кого он сам определит. В России типично колониальный взгляд на мир, который мы вместе со всеми партнерами должны сломать", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что коммюнике и подготовка ко второму Саммиту обеспечит справедливое отношение к Украине и другим государствам.

Напомним, 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток проходил первый раунд Саммита мира , который совместно со Швейцарией организовала Украина.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял , что к коммюнике Саммита мира могут присоединиться еще несколько стран.

Владимир Зеленский
война
президент
документы
война в Украине
Саммит Мира в Швейцарии

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