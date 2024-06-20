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У Держохороні скаржаться на керівника УДО Максима Донця, — ЗМІ

20 червня 2024 14:53
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Офіцери УДО скаржаться на свого керівника
Максим Донець з Президентом Володимиром Зеленським. Фото: chas.news
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Десять офіцерів Управління державної охорони звернулися до Президента України Володимира Зеленського та інших керівників країни зі скаргою на в.о. голови УДО Максима Донця. Вони вважають, що Донець незаконно знаходиться на новій посаді.

Про це повідомляє Страна.ua у четвер, 20 червня.

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Скриншот допису Новини.LIVE
пост
Скриншот допису Новини.LIVE

У чому проблема

Офіцери заявляють, що після зняття з посади глави відомства Сергія Рудя, його заступника Донця не призначили, як цього вимагає закон — указом Президента.

Утім, він сам видав наказ про своє підвищення на посаді. Підписанти вважають, що це незаконно і свідчить про "самовільне захоплення влади в державному правоохоронному органі".

 

скарга
Скарга на в.о. голови УДО Максима Донця. Фото: Страна.ua

За словами офіцерів, новий начальник заважає співробітникам УДО виконувати свої обов'язки. Зокрема, він наказав заступати в наряд з охорони перших осіб країни без зброї, що порушує інструкцію і "може призвести до непередбачених наслідків".

 

скарга
Скарга на в.о. голови УДО Максима Донця. Фото: Страна.ua
скарга
Скарга на в.о. голови УДО Максима Донця. Фото: Страна.ua
скарга
Скарга на в.о. голови УДО Максима Донця. Фото: Страна.ua

Крім того, працівники отримали безпідставно і низку стягнень — від доган до пониження у званнях за "дисциплінарні проступки" або "невиконання обов'язків". Службового розслідування перед накладенням стягнень не проводили.

 

скарга
Скарга на в.о. голови УДО Максима Донця. Фото: Страна.ua
скарга
Скарга на в.о. голови УДО Максима Донця. Фото: Страна.ua
скарга
Скарга на в.о. голови УДО Максима Донця. Фото: Страна.ua

Автори звернення просять Президента скасувати незаконні, на їхню думку, накази Донця і призначити легітимного начальника УДО.

 

скарга
Скарга на в.о. голови УДО Максима Донця. Фото: Страна.ua
скарга
Скарга на в.о. голови УДО Максима Донця. Фото: Страна.ua
скарга
Скарга на в.о. голови УДО Максима Донця. Фото: Страна.ua

Нагадаємо, слідчі завершили досудове розслідування щодо працівника Управління державної охорони, якого підозрюють у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві 7 квітня. Фігурант постане перед судом.

Раніше Служба безпеки України провела арешт високопосадовця Управління державної охорони полковника Андрія Гука. Його звинувачують у державній зраді.

Володимир Зеленський
Україна
УДО
скарги
охорона
керівники
посада

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