Офицеры УГО жалуются на своего руководителя

Максим Донец с Президентом Владимиром Зеленским. Фото: chas.news

Десять офицеров Управления государственной охраны обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим руководителям страны с жалобой на и.о. главы УГО Максима Донца. Они считают, что Донец незаконно находится в новой должности.

Об этом сообщает Страна.ua в четверг, 20 июня.

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Скриншот сообщения Новини.LIVE

Скриншот сообщения Новини.LIVE

В чем проблема

Офицеры заявляют, что после смещения главы ведомства Сергея Рудя, его заместителя Донца не назначили, как этого требует закон — указом Президента.

Впрочем, он сам издал приказ о своем повышении в должности. Подписанты считают, что это незаконно и свидетельствует о "самовольном захвате власти в государственном правоохранительном органе".

Жалоба на и.о. главы УГО Максима Донца. Фото: Страна.ua

По словам офицеров, новый начальник мешает сотрудникам УГО выполнять свои обязанности. В частности, он приказал заступать в наряд по охране первых лиц страны без нарушающего инструкцию оружия и "может привести к непредвиденным последствиям".

Жалоба на и.о. главы УГО Максима Донца. Фото: Страна.ua

Жалоба на и.о. главы УГО Максима Донца. Фото: Страна.ua

Жалоба на и.о. главы УГО Максима Донца. Фото: Страна.ua

Кроме того, работники получили безосновательно и ряд взысканий — от выговоров до понижения в званиях за "дисциплинарные проступки" или "неисполнение обязанностей". Служебное расследование перед наложением взысканий не проводилось.

Жалоба на и.о. главы УГО Максима Донца. Фото: Страна.ua

Жалоба на и.о. главы УГО Максима Донца. Фото: Страна.ua

Жалоба на и.о. главы УГО Максима Донца. Фото: Страна.ua

Авторы обращения просят Президента упразднить незаконные, по их мнению, приказы Донца и назначить легитимного начальника УГО.

Жалоба на и.о. главы УГО Максима Донца. Фото: Страна.ua

Жалоба на и.о. главы УГО Максима Донца. Фото: Страна.ua

Жалоба на и.о. главы УГО Максима Донца. Фото: Страна.ua

Напомним, следователи завершили досудебное расследование в отношении работника Управления государственной охраны, подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере в Киеве 7 апреля. Фигурант предстанет перед судом.

Раньше Служба безопасности Украины произвела арест высокопоставленного чиновника Управления государственной охраны полковника Андрея Гука. Его обвиняют в государственной измене.