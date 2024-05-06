Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow СБУ затримала високопосадовця Управління держохорони за підозрою у держзраді, — ЗМІ arrow

СБУ затримала високопосадовця Управління держохорони за підозрою у держзраді, — ЗМІ

6 травня 2024 19:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
СБУ затримала високопосадовця Управління держохорони за підозрою у держзраді, — ЗМІ
Співробітники СБУ. Ілюстративне фото: picture-alliance
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вчора Служба безпеки України провела арешт високопосадовця Управління державної охорони полковника Андрія Гука. Його звинувачують у державній зраді.

Про це повідомило видання "Страна.uа" посилаючись на свої джерела.

Читайте також:

Затримання високопосадовця Управління державної охорони

За інформацією ЗМІ, Гука підозрюють у збиранні конфіденційних даних про осіб, що охороняються, включаючи президента, та їх передачі іноземним розвідувальним службам. Крім того, було затримано іншого працівника УДО, обвинуваченого у сприянні Гуку.

Гука вважають наближеним до начальника УДО Сергія Рудя, з яким він разом навчався в академії та має тісні особисті зв’язки. За словами джерел, Рудь навіть планував призначити Гука на посаду свого заступника.

Нагадаємо, зусиллями Служби безпеки України суд арештував нерухомість колаборанта Олега Царьова на майже пів мільярда гривень. Йдеться про квартиру в центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми писали, що у засудженого ексдепутата Олександра Онищенка за рішенням суду конфіскують кошти, земельні ділянки та автомобілі. 

СБУ
українці
Україна
УДО
держзрада
арешт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень