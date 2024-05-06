СБУ затримала високопосадовця Управління держохорони за підозрою у держзраді, — ЗМІ

Співробітники СБУ. Ілюстративне фото: picture-alliance

Вчора Служба безпеки України провела арешт високопосадовця Управління державної охорони полковника Андрія Гука. Його звинувачують у державній зраді.

Про це повідомило видання "Страна.uа" посилаючись на свої джерела.

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За інформацією ЗМІ, Гука підозрюють у збиранні конфіденційних даних про осіб, що охороняються, включаючи президента, та їх передачі іноземним розвідувальним службам. Крім того, було затримано іншого працівника УДО, обвинуваченого у сприянні Гуку.

Гука вважають наближеним до начальника УДО Сергія Рудя, з яким він разом навчався в академії та має тісні особисті зв’язки. За словами джерел, Рудь навіть планував призначити Гука на посаду свого заступника.

Нагадаємо, зусиллями Служби безпеки України суд арештував нерухомість колаборанта Олега Царьова на майже пів мільярда гривень. Йдеться про квартиру в центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми писали, що у засудженого ексдепутата Олександра Онищенка за рішенням суду конфіскують кошти, земельні ділянки та автомобілі.