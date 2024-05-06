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СБУ задержала чиновника Управления госохраны по подозрению в госизмене, — СМИ

6 мая 2024 19:34
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Бригадир София
редактор
СБУ задержала чиновника Управления госохраны по подозрению в госизмене, — СМИ
Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: picture-alliance
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Вчера Служба безопасности Украины произвела арест высокопоставленного чиновника Управления государственной охраны полковника Андрея Гука. Его обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщило издание "Страна.ua" ссылаясь на свои источники.

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По информации СМИ, Гука подозревают в сборе конфиденциальных данных об охраняемых лицах, включая президента, и их передаче иностранным разведывательным службам. Кроме того, был задержан другой работник УГО, обвиняемый в содействии Гуку.

Гука считают приближенным к начальнику УГО Сергею Руде, с которым он вместе учился в академии и имеет тесные личные связи. По словам источников, Рудь даже планировал назначить Гука на должность своего зама.

Напомним, усилиями Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость коллаборанта Олега Царева почти на полмиллиарда гривен. Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы писали, что у осужденного экс-депутата Александра Онищенко по решению суда конфискуют средства, земельные участки и автомобили.

СБУ
украинцы
Украина
УГО
госизмена
арест

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