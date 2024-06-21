Новым начальником Управления государственной охраны стал Алексей Морозов

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника управления государственной охраны. Им стал Алексей Морозов.

Об этом говорится в указе на сайте президента, датированном 21 июня.

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Что предшествовало

Ранее Зеленский уволил с этого поста Сергея Рудя после того, как СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, которые готовили убийство Зеленского, а также планировали ликвидировать главу СБУ Малюка, главу ГУР Буданова и других чиновников. Тогда задержали двух полковников УГО.

Пока детальной информации о новом руководителе УГО нет.

Напомним, десять офицеров Управления государственной охраны обратились к Зеленскому и другим руководителям страны с жалобой на и.о. главы УГО Максима Донца. Они считают, что Донец незаконно находится на новой должности.

Также мы писали о том, что следователи завершили досудебное расследование в отношении работника Управления государственной охраны, подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере в Киеве 7 апреля. Фигурант предстанет перед судом.

Ранее Служба безопасности Украины произвела арест высокопоставленного чиновника Управления государственной охраны полковника Андрея Гука. Его обвиняют в государственной измене.