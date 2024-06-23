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Зеленський пояснив, чому наступний тиждень буде історичним для України

23 червня 2024 20:50
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Вступ України до ЄС — Зеленський повідомив, що починається історичний тиждень
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Наступний тиждень стане по-справжньому історичним для нашої країни. Україна десятиліття йшла до цього моменту.

Про це в неділю, 23 червня, повідомив Президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні.

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За словами Зеленського, Київ готується до нового етапу у відносинах із Євросоюзом.

"ЄС вже затвердив переговорну рамку для України, і 25 червня очікуємо фактичного початку перемовин урядова делегація України буде в Брюсселі саме для цього. Реально історичний тиждень", — сказав президент.

Він наголосив, що Україна саме до цього йшла десятиліття.

"Цей результат  особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно", — підсумував глава держави.

Раніше Зеленський заявив про великий здобуток України на шляху до Європейського Союзу. Глава держави зазначив, що Євросоюз затвердив переговорну рамку для України, яка визначає формат і порядок перемовин про вступ.

Також ми писали, що народна депутатка Марія Мезенцева розповіла про відкриття перших трьох кластерів у рамках процесу євроінтеграції України, що розпочнеться одразу після переговорів про вступ до ЄС 25 червня. Вона зазначила, що цей процес охоплює 35 різних напрямів, пов'язаних із усіма аспектами життя українців.

Володимир Зеленський
Європейський союз
переговори
Україна
президент
ЄС

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