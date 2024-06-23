Вступ України до ЄС — Зеленський повідомив, що починається історичний тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Наступний тиждень стане по-справжньому історичним для нашої країни. Україна десятиліття йшла до цього моменту.

Про це в неділю, 23 червня, повідомив Президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні.

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За словами Зеленського, Київ готується до нового етапу у відносинах із Євросоюзом.

"ЄС вже затвердив переговорну рамку для України, і 25 червня очікуємо фактичного початку перемовин — урядова делегація України буде в Брюсселі саме для цього. Реально історичний тиждень", — сказав президент.

Він наголосив, що Україна саме до цього йшла десятиліття.

"Цей результат — особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно", — підсумував глава держави.

Раніше Зеленський заявив про великий здобуток України на шляху до Європейського Союзу. Глава держави зазначив, що Євросоюз затвердив переговорну рамку для України, яка визначає формат і порядок перемовин про вступ.

Також ми писали, що народна депутатка Марія Мезенцева розповіла про відкриття перших трьох кластерів у рамках процесу євроінтеграції України, що розпочнеться одразу після переговорів про вступ до ЄС 25 червня. Вона зазначила, що цей процес охоплює 35 різних напрямів, пов'язаних із усіма аспектами життя українців.