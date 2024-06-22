Процес євроінтеграції — перші три кластери відкриються після 25 червня

Народна депутатка України Марія Мезенцева. Фото: Слуга народу

Народна депутатка Марія Мезенцева розповіла про відкриття перших трьох кластерів в рамках процесу євроінтеграції України, що розпочнеться одразу після переговорів про вступ до ЄС 25 червня. Вона зазначила, що цей процес охоплює 35 різних напрямків пов'язаних із усіма аспектами життя українців.

Про це розповіла народна депутатка Марія Мезенцева у телемарафоні "Єдині новини" у суботу, 22 червня.

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Відкриття перших кластерів після початку переговорів про вступ в ЄС

Відомо, що 25 червня розпочнуться переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Народна депутатка зазначила, що одразу після цієї дати для України відкриють перші три кластери.

Мезенцева підкреслила, що в рамках цього процесу передбачено 35 різних напрямків, які охоплюють усі аспекти повсякденного життя українців. Особливу увагу буде приділено антикорупційним реформам, судовій системі, державній службі, розвитку вільного ринку та підтримці українського бізнесу.

"Перші три кластери будуть відкриватися для нас буквально одразу. У нас 35 різних напрямків, які стосуються кожного щабля нашого буденного життя. В полі зору наших партнерів будуть залишатися антикорупційні реформи, судові, держслужба, як ми рухаємося по вільному ринку, як відчуває себе український бізнес, які програми запроваджуються для його підтримки і не тільки", — зазначила депутатка.

Вона додала, що Європейський Союз вже виділив значні кошти для підтримки тих, хто займатиметься процесом євроінтеграції, включаючи уряд, громадський сектор та парламент. Мезенцева також зазначила, що в рамках парламентського єврокомітету постійно шукають додаткових експертів, які мають знання у сфері євроінтеграції.

"Маємо виконати наше завдання якнайшвидше і потенційно у 2029 взяти участь у виборах на рівні ЄС, думаю це адекватний таймінг, адекватний час для того, щоб Україна змогла посилити свої позиції", — зауважила народна депутатка.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про великий здобуток України на шляху до Європейського Союзу. Глава держави зазначив, що Євросоюз затвердив переговорну рамку для України, яка визначає формат і порядок перемовин про вступ.

Також ми писали, що посли країн Європейського Союзу дали "принципову згоду" на відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Перемовини розпочнуться 25 червня.