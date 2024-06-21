Посли ЄС затвердили дату початку переговорів України про вступ до блоку

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

Посли країн Європейського Союзу дали "принципову згоду" на відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Перемовини розпочнуться 25 червня.

Про це пише Le Point у п’ятницю, 21 червня.

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"Посли дали принципову згоду на рамки переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня", — повідомило джерело видання.

Журналісти зазначили, що рішення має бути офіційно затверджено на зустрічі міністрів 21 червня.

Зазначимо, що Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Це був історичний крок, оскільки Україна стала першою країною, яка отримала статус кандидата під час війни.

Нагадаємо, переговори про членство у Європейському Союзі розпочнуться в Люксембурзі. Наша країна виконала всі умови та зобовʼязання, які перед нею ставили західні партнери.

Як відомо, проти цього рішення виступає Угорщина, але лідери країн Європи намагатимуться переконати її у зворотному.

Раніше у Європарламенті посли Європейського Союзу погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки". Її планують укласти до кінця червня 2024 року.