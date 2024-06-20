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ЄС продовжив "транспортний безвіз" для України — є нові умови

20 червня 2024 16:39
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Транспортний безвіз для України — ЄС схвалив нові умови
Фури доставляють вантаж до місця призначення. Фото: agroportal.ua
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 20 червня, Європейський Союз продовжив Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Проте тепер документ передбачає низку нових зобов’язань для перевізників. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення України.

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У Мінвідновленні зазначили, що крім продовження угоди, оновлений документ передбачає нові зобов'язання. Це стосується як українських перевізників, так і європейських. 

"Зокрема, всі водії повинні будуть мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення. Окрім цього, всі вантажівки, що виконують перевезення відповідно до умов Угоди повинні бути спеціально промаркові", — йдеться у повідомленні.

Також одним із нововведень є наявність підтверджувальних документів для вантажівок, що виїжджають з України порожніми за товаром в країни ЄС. 

У міністерстві додали, що угоду про "транспортний безвіз" продовжили на один рік. 

Окремо підкреслюється, що "транспортний безвіз" робить Україну більш стійкою у плані економіки. Також це пришвидшує товарообіг.

Також ми писали, що Європейська комісія готується протягом наступних двох тижнів відновити мита на українські яйця і, ймовірно, цукор. Це сталося після того, як Україна вичерпала квоти на їхнє постачання до Європейського Союзу.

Нагадаємо, вже наступного тижня у Люксембурзі почнеться одна з найважливіших подій для України — переговори про членство у Європейському Союзі. Наша країна виконала всі умови та зобовʼязання, які перед нею ставили західні партнери. 

Європейський союз
кордон
транспорт
безвізовий режим
вантажівки
економіка
ЄС

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