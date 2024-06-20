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ЕС продлил "транспортный безвиз" для Украины — есть новые условия

20 июня 2024 16:39
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Транспортный безвиз для Украины - ЕС одобрил новые условия
Фуры доставляют груз к месту назначения. Фото: agroportal.ua
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В четверг, 20 июня Европейский Союз продлил Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС . Однако теперь документ предусматривает целый ряд новых обязательств для перевозчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства восстановления Украины .

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В Министерстве восстановления отметили, что помимо продления соглашения, обновленный документ предусматривает новые обязательства. Это касается как украинских перевозчиков, так и европейских.

"В частности, все водители должны будут иметь документы, подтверждающие наличие лицензии на перевозку. Кроме этого, все грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с условиями Соглашения, должны быть специально промаркированы", — говорится в сообщении.

Также одним из новшеств является наличие подтверждающих документов для грузовиков, выезжающих из Украины пустыми за товаром в страны ЕС.

В министерстве добавили, что соглашение о "транспортном безвизе" продлили на один год.

Отдельно подчеркивается, что "транспортный безвиз" делает Украину более устойчивой в плане экономики. Также это ускоряет товарооборот.

Также мы писали, что Европейская комиссия готовится в течение двух недель возобновить пошлины на украинские яйца и, вероятно, сахар . Это произошло после того, как Украина исчерпала квоты на их поставку в Европейский Союз.

Напомним, на следующей неделе в Люксембурге начнется одно из важнейших событий для Украины — переговоры о членстве в Европейском Союзе. Наша страна выполнила все условия и обязательства, которые ставили перед ней западные партнеры.

Европейский союз
граница
транспорт
безвизовый режим
грузовики
экономика
ЕС

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