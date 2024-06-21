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Стала известна дата начала переговоров Украины о вступлении в ЕС

21 июня 2024 13:54
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Послы ЕС утвердили дату начала переговоров Украины о вступлении в блок
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото president.gov.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Послы стран Европейского Союза дали "принципиальное согласие" на открытие переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдовой. Переговоры начнутся 25 июня.

Об этом пишет Le Point в пятницу, 21 июня.

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"Послы дали принципиальное согласие на рамки переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня", — сообщил источник издания.

Журналисты отметили, что решение должно быть официально утверждено на встрече министров 21 июня.

Напомним, что Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это был исторический шаг, поскольку Украина стала первой страной, получившей статус кандидата во время войны.

Напомним, переговоры о членстве в Европейском Союзе начнутся в Люксембурге. Наша страна выполнила все условия и обязательства, которые ставили перед ней западные партнеры.

Как известно, против этого решения выступает Венгрия, но лидеры стран Европы постараются убедить ее в обратном.

Ранее в Европарламенте послы Европейского Союза согласовали проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности". Ее планируют заключить до конца июня 2024 года.

Европейский союз
переговоры
посол
Украина
политики
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дипломатия

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