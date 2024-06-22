Процесс евроинтеграции — первые три кластера откроются после 25 июня

Народный депутат Украины Мария Мезенцева. Фото: Слуга народа

Народный депутат Мария Мезенцева рассказала об открытии первых трех кластеров в рамках процесса евроинтеграции Украины, который начнется сразу после переговоров о вступлении в ЕС 25 июня. Она отметила, что этот процесс охватывает 35 разных направлений, связанных со всеми аспектами жизни украинцев.

Об этом рассказала народная депутат Мария Мезенцева в телемарафоне "Єдині новини" в субботу, 22 июня.

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Открытие первых кластеров после начала переговоров о вступлении в ЕС

Известно, что 25 июня начнутся переговоры по вступлению в ЕС с Украиной и Молдовой. Народная депутат отметила, что сразу после этой даты для Украины откроют первые три кластера.

Мезенцева подчеркнула, что в рамках этого процесса предусмотрено 35 разных направлений, охватывающих все аспекты повседневной жизни украинцев. Особое внимание будет уделено антикоррупционным реформам, судебной системе, государственной службе, развитию свободного рынка и поддержке украинского бизнеса.

"Первые три кластера будут открываться для нас буквально сразу. У нас 35 разных направлений, которые касаются каждой ступени нашей обыденной жизни. В поле зрения наших партнеров будут оставаться антикоррупционные реформы, судебные, госслужба, как мы двигаемся по свободному рынку, как чувствует себя украинский бизнес, какие программы внедряются для его поддержки и не только" , — отметила депутат.

Она добавила, что Европейский Союз уже выделил значительные средства для поддержки тех, кто будет заниматься процессом евроинтеграции, включая правительство, общественный сектор и парламент. Мезенцева также отметила, что в рамках парламентского еврокомитета постоянно ищут дополнительных экспертов, обладающих знаниями в сфере евроинтеграции.

"Должны выполнить нашу задачу как можно быстрее и потенциальнее в 2029 году принять участие в выборах на уровне ЕС, думаю это адекватный тайминг, адекватное время для того, чтобы Украина смогла усилить свои позиции" , — отметила народный депутат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом достижении Украины по пути в Европейский Союз. Глава государства отметил, что Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины , определяющую формат и порядок переговоров о вступлении.

Также мы писали, что послы стран Европейского Союза дали "принципиальное согласие" на открытие переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдовой. Переговоры начнутся 25 июня.