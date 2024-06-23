Вступление Украины в ЕС — Зеленский сообщил, что начинается историческая неделя

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Следующая неделя станет по-настоящему исторической для нашей страны. Украина десятилетия шла к этому моменту.

Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении.

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По словам Зеленского, Киев готовится к новому этапу в отношениях с Евросоюзом.

"ЕС уже утвердил переговорную рамку для Украины, и 25 июня ожидаем фактического начала переговоров — правительственная делегация Украины будет в Брюсселе именно для этого. Реально историческая неделя", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина к этому шла десятилетие.

"Этот результат — личный результат каждого, кто выбрал для себя 24 февраля Украину, кто борется ради нашего государства, кто укрепляет Украину всем, чем необходимо", — подытожил глава государства.

Ранее Зеленский заявил о большом достижении Украины на пути в Европейский Союз. Глава государства отметил, что Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении.

Также мы писали, что народный депутат Мария Мезенцева рассказала об открытии первых трех кластеров в рамках процесса евроинтеграции Украины, который начнется сразу после переговоров о вступлении в ЕС 25 июня. Она отметила, что этот процесс охватывает 35 разных направлений, связанных со всеми аспектами жизни украинцев.