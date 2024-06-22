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Хто поїде на переговори про вступ України в ЄС — Зеленський затвердив склад делегації

22 червня 2024 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Переговори про вступ України до ЄС — хто увійшов до складу делегації
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський схвалив склад делегації, яка поїде на перемовини про вступ нашої держави до складу Європейського Союзу. Її очолить віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. 

Про це свідчить указ №365/2024 на сайті Президента України, оприлюднений у п'ятницю, 21 червня.

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Хто поїде на переговори про вступ України в ЄС

Відповідно до указу Зеленського, до переліку української делегації також увійшли голова ОП Андрій Єрмак та його заступники Ірина Мудра та Ігор Жовква, заступниця голови департаменту ОП з питань євроінтеграції Марія Марченко, перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, торговельний представник України Тарас Качка, заступник голови МЗС Євген Перебийніс, посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

Крім того, список поповнили також заступники усіх українських міністерств. Загалом делегація складається з 35 представників.

Згідно з документом, Стефанішина може змінювати склад делегації, розподіляти обов'язки між її членами та залучати працівників державних органів, підприємств, радників, експертів і технічних працівників.

Натомість до обов'язків Кабміну входить формування робочих груп для підготовки переговорних позицій щодо вступу в ЄС, опрацювання цих позицій із залученням громадськості та бізнесу, а також фінансування витрат на участь делегації у переговорах.

Хто увійшов до складу делегації України, що поїде на переговори про вступ в ЄС

Зеленський затвердив склад делегації на перемовини про вступ до ЄС

Делегація на перемовини про вступ України до Євросоюзу

Склад делегації на участь у перемовинах про вступ України в ЄС
Скриншот указу Президента України Володимира Зеленського

Нагадаємо, що Зеленський також відповідними указами призначив нових послів Чехії та Іраку. Йдеться про Василя Зварича та Івана Довганича.

Також президент призначив нового начальника Управління державної охорони. Ним став Олексій Морозов. 

Володимир Зеленський
Європейський союз
делегація
Україна
указ
документи

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