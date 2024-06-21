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Кулеба заявив, що Україна встановила рекорд на шляху до ЄС — про що йдеться

21 червня 2024 23:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вступ до ЄС — Україна встановила рекорд
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна встановила рекорд на шляху до вступу до Європейського союзу. Країні вдалося перейти від подачі заявки на членство в ЄС до початку переговорів швидше ніж інші країни. 

Про це повідомила пресслужба МЗС у  Telegram у п'ятницю, 21 червня.

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Чинним членам Євросоюзу потрібно було більше часу, щоб виконати всі умови для початку переговорів про вступ. Наприклад, Естонії знадобилося три роки, Угорщина — чотири, а Латвія та Литва — п'ять років.

Кулеба заявив, що 27 держав-членів ЄС затвердили переговорні рамки щодо вступу України до Союзу.

"Шлях України до сьогоднішнього дня не був легким, він включав революцію та війну. Але завдяки хоробрості українського народу ми не дозволили збити Україну з історичного шляху", — заявив міністр.

За словами Кулеби, Україна наполегливо виконувала всі вимоги і проводила важливі реформи для досягнення цієї мети.

Скриншот допису МЗС України
Скриншот допису МЗС України

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про великий здобуток України на шляху до Європейського Союзу. Глава держави зазначив, що Євросоюз затвердив переговорну рамку для України, яка визначає формат і порядок перемовин про вступ.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли відбудеться конференція, яка дасть старт переговорам про вступ до ЄС.

Дмитро Кулеба
Європейський союз
переговори
рекорд
Україна

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