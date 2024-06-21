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Шмигаль розповів, коли відбудеться конференція, яка дасть старт переговорам про вступ до ЄС

21 червня 2024 19:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Шмигаль розповів коли відбудеться формальний старт переговорів з ЄС
Прем'єр-міністр України Денис Шмыгаль. Фото: Кабмін
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У вівторок, 25 червня, відбудеться Міжурядова конференція між Україною та ЄС. Вона визначить старт переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у п'ятницю, 21 червня.

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Міжурядова конференція Україна — ЄС

Шмигаль зауважив, що цього місяця відбудуться кілька історичних подій для України.

"Перше — це Саміт миру. Унікальний захід, який починає реальний шлях до справедливого миру. Друге — це початок перемовин про вступ України до ЄС. Вже 25 червня ми проведемо Міжурядову конференцію Україна — ЄС, яка ознаменує формальний початок переговорів про наш вступ", — зазначив голова уряду.

Згідно з його заявою, Київ планує розпочати детальні технічні обговорення щодо численних аспектів майбутньої угоди.

"Одночасно продовжуємо нашу інтеграцію до Євросоюзу за всіма напрямами", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, переговори про членство у Європейському Союзі розпочнуться в Люксембурзі. Наша країна виконала всі умови та зобовʼязання, які перед нею ставили західні партнери. 

Раніше у Європарламенті посли Європейського Союзу погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки". Її планують укласти до кінця червня 2024 року.

Денис Шмигаль
Європейський союз
переговори

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