Шмигаль розповів коли відбудеться формальний старт переговорів з ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмыгаль. Фото: Кабмін

У вівторок, 25 червня, відбудеться Міжурядова конференція між Україною та ЄС. Вона визначить старт переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у п'ятницю, 21 червня.

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Міжурядова конференція Україна — ЄС

Шмигаль зауважив, що цього місяця відбудуться кілька історичних подій для України.

"Перше — це Саміт миру. Унікальний захід, який починає реальний шлях до справедливого миру. Друге — це початок перемовин про вступ України до ЄС. Вже 25 червня ми проведемо Міжурядову конференцію Україна — ЄС, яка ознаменує формальний початок переговорів про наш вступ", — зазначив голова уряду.

Згідно з його заявою, Київ планує розпочати детальні технічні обговорення щодо численних аспектів майбутньої угоди.

"Одночасно продовжуємо нашу інтеграцію до Євросоюзу за всіма напрямами", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, переговори про членство у Європейському Союзі розпочнуться в Люксембурзі. Наша країна виконала всі умови та зобовʼязання, які перед нею ставили західні партнери.

Раніше у Європарламенті посли Європейського Союзу погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки". Її планують укласти до кінця червня 2024 року.