Шмигаль рассказал, когда состоится формальный старт переговоров с ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Во вторник, 25 июня состоится Межправительственная конференция между Украиной и ЕС. Она будет определить старт переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в пятницу, 21 июня.

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Межправительственная конференция Украина — ЕС

Шмыгаль отметил, что в этом месяце пройдет несколько исторических событий для Украины.

"Первое — это Саммит мира. Уникальное мероприятие, которое начинает реальный путь к справедливому миру. Второе — это начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Уже 25 июня мы проведем Межправительственную конференцию Украина — ЕС, знаменующую формальное начало переговоров о нашем вступлении", — отметил глава правительства.

Согласно его заявлению, Киев планирует начать детальные технические обсуждения многочисленных аспектов будущего соглашения.

"Одновременно продолжаем нашу интеграцию в Евросоюз по всем направлениям", — добавил Шмыгаль.

Напомним, переговоры о членстве в Европейском Союзе начнутся в Люксембурге. Наша страна выполнила все условия и обязательства, которые ставили перед ней западные партнеры.

Ранее в Европарламенте послы Европейского Союза согласовали проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности". Ее планируют заключить до конца июня 2024 года.