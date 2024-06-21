Шмигаль рассказал, когда состоится формальный старт переговоров с ЕС

Шмыгаль рассказал, когда состоится конференция, которая даст старт переговорам о вступлении в ЕС
Во вторник, 25 июня состоится Межправительственная конференция между Украиной и ЕС. Она будет определить старт переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в пятницу, 21 июня.
Межправительственная конференция Украина — ЕС
Шмыгаль отметил, что в этом месяце пройдет несколько исторических событий для Украины.
"Первое — это Саммит мира. Уникальное мероприятие, которое начинает реальный путь к справедливому миру. Второе — это начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Уже 25 июня мы проведем Межправительственную конференцию Украина — ЕС, знаменующую формальное начало переговоров о нашем вступлении", — отметил глава правительства.
Согласно его заявлению, Киев планирует начать детальные технические обсуждения многочисленных аспектов будущего соглашения.
"Одновременно продолжаем нашу интеграцию в Евросоюз по всем направлениям", — добавил Шмыгаль.
Напомним, переговоры о членстве в Европейском Союзе начнутся в Люксембурге. Наша страна выполнила все условия и обязательства, которые ставили перед ней западные партнеры.
Ранее в Европарламенте послы Европейского Союза согласовали проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности". Ее планируют заключить до конца июня 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!