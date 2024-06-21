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Кулеба заявил, что Украина установила рекорд на пути в ЕС — о чем идет речь

21 июня 2024 23:53
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Бригадир София
редактор
Вступление в ЕС — Украина установила рекорд
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина установила рекорд на пути к вступлению в Европейский союз. Стране удалось перейти от подачи заявки на членство в ЕС до начала переговоров быстрее других стран.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в  Telegram в пятницу, 21 июня.

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Действующим членам Евросоюза потребовалось больше времени, чтобы выполнить все условия для начала переговоров о вступлении. Например, Эстонии понадобилось три года, Венгрия – четыре, а Латвия и Литва – пять лет.

Кулеба заявил, что 27 государств-членов ЕС утвердили переговорные рамки по вступлению Украины в Союз.

"Путь Украины до сегодняшнего дня не был легким, он включал революцию и войну. Но благодаря храбрости украинского народа мы не позволили сбить Украину с исторического пути", — заявил министр.

По словам Кулебы, Украина упорно выполняла все требования и проводила важные реформы для достижения этой цели.

Скриншот поста МИД Украины
Скриншот поста МИД Украины

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о большом достижении Украины по пути в Европейский Союз. Глава государства отметил, что Евросоюз утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда состоится конференция, которая даст старт переговорам о вступлении в ЕС.

Дмитрий Кулеба
Европейский союз
переговоры
рекорд
Украина

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