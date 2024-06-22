Переговоры о вступлении Украины в ЕС — кто вошел в состав делегации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил состав делегации, которая поедет на переговоры о вступлении нашего государства в состав Европейского Союза. Ее возглавит вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом свидетельствует указ №365/2024 на сайте Президента Украины, обнародованный в пятницу, 21 июня.

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Согласно указу Зеленского, в перечень украинской делегации также вошли председатель ОП Андрей Ермак и его заместители Ирина Мудрая и Игорь Жовква, заместитель председателя департамента ОП по вопросам евроинтеграции Мария Марченко, первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, торговый представитель Украины Тарас Качка, заместитель председателя МИД Евгений Перебийнис, посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Кроме того, список также пополнили заместители всех украинских министерств. В общей сложности делегация состоит из 35 представителей.

Согласно документу, Стефанишина может изменять состав делегации, распределять обязанности между ее членами и привлекать работников государственных органов, предприятий, советников, экспертов и технических работников.

В свою очередь, в обязанности Кабмина входит формирование рабочих групп для подготовки переговорных позиций по поводу вступления в ЕС, проработка этих позиций с привлечением общественности и бизнеса, а также финансирование расходов на участие делегации в переговорах.

Скриншот указа Президента Украины Владимира Зеленского

Напомним, что Зеленский также соответствующими указами назначил новых послов Чехии и Ирака. Речь идет о Василии Зварыче и Иване Довганыче.

Также президент назначил нового начальника Управления государственной охраны. Им стал Алексей Морозов.